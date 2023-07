Continua la storia che sta appassionando il web: quella tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. I due si sono conosciuti all’interno della casa del GFVip, ma dopo essere stati catapultati nella realtà quotidiana, le cose non sono più andate bene. La coppia, infatti, ha annunciato la loro separazione e, nel corso di questi giorni, i due si sono fatti una guerra social.

Oriana fa chiarezza sul rapporto

Su Twitter sono apparsi una serie di attacchi proprio nei confronti dell’influencer venezuelana. Nello specifico, un utente ha scritto: “Una persona che ti lascia in diretta, poi ti ignora come se fossi mai esistito, prova amore? A lei piaceva la situazione, i soldi, il gossip ma non l’amore. Non parlate di amore veramente. Il male torna come un boomerang, stesse attenta”.

Oriana non ha gradito queste parole e ha risposto pubblicamente all’attacco dell’utente: “Lasciare in diretta? Mi ha lasciata lui, mi ha portata lui in stazione e viene a saperlo durante una diretta? No vabbè, mi piacevano i soldi. Ma quali? Ricordo che sono sempre andata io a Verona a sistemare, in persona non con i messaggini che faccio vedere pubblici”.

Oriana e Daniele di nuovo insieme: qual è la verità?

Alessandro Rosica, sul suo profilo Instagram, ha riportato due screen delle recenti stories dei due, spiegando come sarebbero di nuovo insieme. “Sempre più ovvio che i due stiano sfruttando il fandom al fine di guadagnarci sempre di più” ha aggiunto Rosica. Secondo quest’ultimo, infatti, la coppia avrebbe guadagnato 30mila euro al mese per le live su Twitch e grazie agli sponsor.

Infatti, come volevasi dimostrare Oriana e Daniele hanno confermato di aver ricucito i rapporti. La Marzoli ha detto: “Adesso che siamo tornati insieme ammettiamo che siamo i più cog**ni. Ma dovete volerci bene”.