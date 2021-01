GFVip, piccolo incidente per Elisabetta Gregoraci: “Arrivo dal medico…”

Elisabetta Gregoraci si è buttata alle spalle il suo Grande Fratello Vip e la sua amicizia speciale con Pierpaolo Pretelli ed è volata a Dubai per trascorrere le vacanze natalizie con la sua famiglia. La showgirl calabrese è stata anche parecchio criticata per questa scelta e, come se non bastasse, è stata anche vittima di un incidente. Andiamo per gradi.

CRITICHE PER ELISABETTA GREGORACI – In queste ore, la Gregoraci è finita al centro delle polemiche proprio per essere andata a Dubai con il figlio Nathan Falco. In molti hanno criticato questa scelta a causa della pandemia in atto ed è stata accusata di non rispettare le norme anti-Covid. Tuttavia, qualcuno ha fatto notare che Elisabetta Gregoraci non vive in Italia, pertanto le leggi sono totalmente diverse.

INCIDENTE PER ELISABETTA GREGORACI A DUBAI – La showgirl calabrese ha avuto un piccolo incidente a Dubai, fortunatamente nulla di grave. Tutto è iniziato per uno scatto pubblicato sui social che le ha causato parecchi danni. Nella foto in questione, Elisabetta Gregoraci è concentrata a fare una verticale su una palma, non proprio il massimo della comodità.

Infatti, Elisabetta, dopo aver pubblicato il post, ha spiegato di essere ricorsa al medico per alcune ferite alla schiena e un po’ in tutto il corpo. Insomma, la showgirl ha davvero osato troppo. “Arrivo del medico, abrasione al polpaccio destro, mano incerottata e vari piacevoli taglietti sulla schiena” scrive su Instagram la Gregoraci.

Nonostante la disavventura, Elisabetta Gregoraci ha augurato ai suoi follower una buona Epifania e una buona fine delle vacanze. Chissà se Alfonso Signorini tirerà in ballo questa storia nella prossima puntata del Grande Fratello Vip. Per vedere lo scatto, cliccate qui.