Grande Fratello: Federica Lepanto è in dolce attesa, l’annuncio della madre

Per Federica Lepanto, storica vincitrice del Grande Fratello, è stato un anno ricco di emozioni. La ragazza, infatti, aspetta un bambino e per lei il Natale ha avuto sicuramente un altro sapore, pur vivendo tutti una situazione complicata a causa dell’emergenza Coronavirus.

A svelare la gravidanza è stata sua madre, Norma Sorrentino. Quest’ultima ha pubblicato una foto su Instagram nella quale bacia la pancia di sua figlia Federica. Sotto lo scatto si legge: ‘Il più bel dono! Grazie di cuore!’

La pancia di Federica Lepanto non è molto grande. Per questo molti fan hanno supposto che non è incinta da molti mesi. La ragazza, però, non ha svelato alcun dettaglio in merito e per saperne di più non ci resta che attendere le sue parole!

Molto probabilmente Federica preferisce attendere ancora prima di dare il lieto annuncio e di ufficializzare la bella notizia. Qualche mese fa aveva pubblicato, inoltre, degli scatti insieme al suo attuale ragazzo Cristian Picilli.

FEDERICA LEPANTO E LA SUA PARTECIPAZIONE A TEMPTATION ISLAND: L’INTERVISTA – Federica Lepanto, qualche tempo fa, aveva deciso di rilasciare una sorta di intervista per il programma radiofonico Whiteissimo per parlare della sua partecipazione a Temptation Island. In quell’occasione aveva anche svelato il suo desiderio di tornare in televisione, magari all’Isola Dei Famosi o nuovamente al Grande Fratello Vip. E a voi piacerebbe rivederla in tv?