GFVip, Samantha De Grenet torna a parlare del tumore: ecco le condizioni della donna oggi

Samantha De Grenet, showgirl ed ex gieffina, alcuni anni fa dichiarò di avere un tumore al seno. Fortunatamente la donna riuscì a prendere in tempo la malattia e a guarire ma per lei è sempre stato un tasto dolente di cui parlare. Successivamente la showgirl parlò di nuovo di questo male al GFVip e dalla Toffanin a Verissimo, ma come sta oggi? La donna ha rilasciato un’intervista a Gente.

LE CONDIZIONI DI SALUTE – Ad oggi, la De Grenet si definisce una donna felice perché è riuscita a combattere questo male anche per la sua famiglia. “Oggi sono una donna felice, appagata, che ha combattuto per la sua famiglia. Dopo quello che mi è successo forte lo sono diventata ancora di più. Nell’estate del 2018 ho scoperto di avere un tumore al seno. Nella grande sfortuna di essermi ammalata sono riuscita a prendere il male in tempo ed a guarire“ ha detto.

LA VITA PRIVATA – Samantha nel 2002 si è fidanzata con Luca Barbato, ingegnere di professione, con il quale è convolata a nozze nel 2005. Tuttavia, i due hanno concluso la loro storia d’amore solo nel 2008. Questo però non li ha fermati perché la coppia si è ritrovata nel 2012 e risposata nel 2015.

“L’amore tra di noi non era mai finito ma l’arrivo di nostro figlio desiderato e amato tantissimo ci aveva destabilizzato” ha confessato la De Grenet, la quale è particolarmente legata a suo figlio e lo ha dimostrato nella casa del Grande Fratello Vip.

NUOVI PROGETTI – Subito dopo la malattia, la showgirl ha iniziato a vivere una vita più sana e a prendersi cura del proprio corpo. Questo l’ha portata anche a realizzare dei nuovi progetti lavorativi: “Dopo la malattia ho imparato a mangiare sano, a dare importanza a ciò che introduco nel corpo. Ed io e mio fratello Fabio Abbiamo creato due linee di barrette naturali“.