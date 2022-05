GFVip, Soleil Sorgé e Alex Belli: lite sui social

I due ex vipponi hanno dato vita ad una guerra sui social

Soleil Sorgé e Alex Belli in queste ultime ore hanno dato vita sui social ad un vero e proprio battibecco. Il motivo? Un titolo di giornale un po’ fuorviante che ha mandato su tutte le furie l’attore. Vediamo cosa è successo.

Le parole di Soleil Sorgé al settimanale Chi

Questa settimana l’influencer italo-americana ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi e parlando di sua mamma Wendy ha dichiarato: “In realtà mia madre è un monaco buddista, ma allo stesso tempo ha un lato da mamma leonessa. Ha reagito davanti all’ennesima falsità di Alex. Quanto ho preso da lei nel carattere? Tanto, purtroppo e per fortuna”.

La risposta di Alex all’intervista e il battibecco con Soleil

Questa parte dell’intervista è stata ripresa da Giuseppe Porro, il quale ha titolato: “Soleil Sorge ancora contro Alex Belli”. Il titolo non è affatto piaciuto all’ex gieffino, il quale ha ripreso il post e condiviso su Twitter con la seguente didascalia:

“GIUSTO PER LA CRONACA… Poi sono io che parlo di lei!!! L’incoerenza ormai non ha confini… Almeno avere le “pal*e” di non rinnegare sempre tutto, ma quando lo capirai sarà troppo tardi! Buona vita”.

A quel punto Soleil ha risposto su Twitter invitandolo a leggere l’intervista e a non soffermarsi solo sul titolo: “Tieni, prenditi sti click ma poi leggi l’intervista e mettiti l’animo in pace. La mia vita è già troppo buona Xoxo #yourewelcome”. Insomma, tra i due non sembrerebbe esserci un punto d’incontro.