GFVip, Sonia Lorenzini copia il look di Chiara Ferragni per la seconda volta

L'influencer copia il look della Ferragni per la seconda volta

Sonia Lorenzini è entrata all’interno della casa del Grande Fratello Vip solo da qualche giorno ma sta già facendo parlare molto di sé. La ragazza è stata acciuffata dalla produzione del reality per risolvere alcuni screzi passati con il protagonista indiscusso di quest’edizione, Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, infatti, non ha affatto gradito l’entrata della Lorenzini nella casa più spiata d’Italia.

IL RAPPORTO CON TOMMASO ZORZI – Nella diretta di ieri, sembrerebbe che Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi abbiano siglato una tregua, anche se sappiamo bene che non durerà molto. Tutto è iniziato qualche tempo fa, a detta di Tommaso un anno fa, quando proprio il ragazzo criticò in maniera aspra l’ex tronista di Uomini e Donne. In molti, però, hanno pensato che questo astio nei confronti di Zorzi sia dovuto ad elementi esterni della casa.

Si vocifera che la Lorenzini abbia tradito la sua amicizia con Giulia De Lellis andando a letto con Andrea Damante e quest’ultima è molto amica di Tommaso. Inoltre, pare che sempre la Lorenzini abbia chiamato i paparazzi per farsi immortalare con Eros Ramazzotti, padre della migliore amica di Zorzi, Aurora. Insomma, secondo il web, l’ex protagonista di Riccanza farebbe bene a prendersela con Sonia Lorenzini, ma staremo a vedere.

SONIA LORENZINI COPIA IL LOOK DI CHIARA FERRAGNI – Tuttavia, non è per Tommaso Zorzi se il nome di Sonia sta rimbalzando per tutti i social. A quanto pare, la ragazza avrebbe copiato (nuovamente) un look di Chiara Ferragni. Durante la prima diretta, la ragazza indossò un corto abito color glicine con le piume da 2.700 euro, indossato precedentemente appunto dalla Ferragni.

Nella diretta di ieri, invece, i telespettatori non hanno fatto a meno di notare che Sonia indossava un lungo abito firmato Pierre Belmain da circa 1.500 euro, anche questo già indossato dalla regina delle influencer. L’imprenditrice digitale, infatti, sfoggiò questo abito in occasione di un red carpet a Los Angeles con Fedez nel 2018. Per vedere il confronto, cliccate qui.