GFVip, Sophie Codegoni critica Jessica Selassié: c’entra Alessandro Basciano

Archiviata la sua storia, o meglio, conoscenza con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni sta concentrando tutte le sue attenzioni sul nuovo arrivato in casa, Alessandro Basciano. La giovane ex tronista, che nella giornata di ieri ha spento 20 candeline, sarebbe molto confusa circa la sua relazione con il nuovo gieffino, ma non mancano alcune critiche.

Le donne della casa si contendono Basciano

L’arrivo di Alessandro ha scatenato un vero e proprio putiferio nelle donne della casa, soprattutto in Sophie e Jessica Selassié. Anche Soleil Sorgé, superata la sua amicizia artistica con Alex Belli, non è rimasta indifferente al fascino del nuovo arrivato. Basciano, inoltre, sembrerebbe apprezzare moltissimo le attenzioni delle donne di casa.

Sophie critica Jessica Selassié

Proprio questo nuovo ingresso sta generando una vera e propria gara tra donne per attirare l’attenzione di Alessandro. Attualmente le più agguerrite sembrerebbero proprio le due amiche, Sophie e Jessica. Se la princess appare più “timida” nell’approccio, la Codegoni, fresca da Uomini e Donne, appare molto più spigliata e decisa. Infatti, non mancano le critiche nei confronti della sua amica.

Nello specifico, Jessica ha sempre dichiarato di voler trovare l’anima gemella, per questo ha chiesto più volte a Signorini di far entrare in casa qualche ragazzo. Il conduttore l’ha accontentata ma sembrerebbe che questo nuovo ingresso interessi anche alle altre. Sophie Codegoni non è convinta del comportamento di Jessica e ha dichiarato proprio ad Alessandro: “Si è impuntata che per forza deve entrare qui dentro la persona per lei”.

Insomma, non proprio una bella azione nei confronti di quella che dovrebbe essere una sua amica. Dopotutto la stessa Codegoni fino a qualche giorno fa era interessata a Gianmaria, motivo per il quale i telespettatori potrebbero pensare che anche lei sia alla ricerca di un ragazzo.