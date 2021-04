GFVip, Stefania Orlando pubblica una foto su Twitter: è polemica

Stefania Orlando in queste ore ha ricevuto parecchi attacchi a causa di un gesto brutto, secondo alcuni suoi follower. Tutto è iniziato durante la diretta dell’Isola dei Famosi si lunedì sera. Vediamo cosa è successo nel dettaglio e le parole dell’ex gieffina e volto Rai.

GIULIA SALEMI OSPITE ALL’ISOLA – L’influencer è andata in studio per parlare con la mamma Fariba, vittima di numerosi attacchi dal parte di alcuni isolani. In quell’occasione, la modella italo-persiana ha attaccato pesantemente alcuni componenti dell’Isola a causa di alcune dichiarazioni sentite su sua madre.

STEFANIA ORLANDO PUBBLICA UNA FOTO SU TWITTER – Durante la puntata dell’Isola dei Famosi, proprio quando Giulia Salemi era in studio, l’ex volto Rai ha pubblicato una foto che non ha fatto molto piacere ai fan dell’influencer. Ilary Blasi ha lanciato una sfida ad alcuni naufraghi circa un bacio da dare sott’acqua per vincere una ricompensa.

Allora Stefania ha deciso di omaggiare questa sfida pubblicando la foto del bacio tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Tuttavia, in molti hanno pesantemente attaccato la Orlando accusandola di aver pubblicato una foto di cattivo gusto e di non avere rispetto di Giulia, la quale oltretutto era in studio.

LA RISPOSTA DI STEFANIA – Nonostante i numerosi attacchi, la Orlando ha deciso di rispondere spiegando la situazione. Il suo non voleva essere un comportamento irrispettoso nei confronti di Giulia ma solo pubblicare un ricordo in onore dei vecchi tempi e, soprattutto, collegato al reality condotto dalla Blasi. Tuttavia, alcuni follower non credono a queste parole e credono che la Orlando abbia voluto mettere in qualche modo zizzania tra Pierpaolo e Giulia, la quale non ha risposto.