GFVip, Tommaso Zorzi perde follower: colpa delle dichiarazioni a Giorgia Meloni?

Tommaso Zorzi è l’influencer milanese più gettonato del momento. La sua avventura all’interno del Grande Fratello Vip l’ha lanciato nel mondo dello spettacolo, suo grande sogno da una vita. Il ragazzo 25enne ha sbalordito chiunque grazie al talento innato che ha dimostrato dietro le telecamere. Tuttavia, la popolarità raggiunta sta attirando anche parecchi dissensi.

PROGETTI IN CORSO – Attualmente Tommaso Zorzi è impegnato come opinionista a L’Isola dei Famosi ma il ragazzo diventerà uno dei volti più importanti di Mediaset. Infatti, l’influencer ha nel cantiere diversi progetti. Nonostante l’emittente televisiva abbia puntato su di lui, sono tanti i dissensi che ha collezionato il 25enne.

A MAURIZIO COSTANZO – Tutto è partito quando il ragazzo è stato da Maurizio Costanzo Show. Tommaso Zorzi, omosessuale dichiarato, si è trovato davanti a Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Tutti si aspettavano qualche domanda in merito alla Legge Zan, soprattutto dopo pochi giorni dall’aggressione omofoba a Roma. Tuttavia, questa domanda non è affatto arrivata, anzi, il 25enne ha scherzato con la Meloni in merito alla canzone “Io sono Giorgia”, che ha spopolato in rete.

TOMMASO ZORZI PERDE FOLLOWER – Dopo la recente apparizione a Maurizio Costanzo Show, Tommaso ha iniziato a perdere qualche follower. Come se non bastasse, il ragazzo ha ammesso a tutti di aver querelato Fulvio Abate. Nonostante ciò, Zorzi ci ha tenuto a dare la sua versione e i motivi per non aver chiesto nulla sulla Legge Zan. Per Tommaso si trattava di un progetto troppo importante, per questo motivo ha deciso di tacere e non trasformare il salotto di Costanzo in un “pollaio”.

Inoltre, intervistato da Libero, Tommaso Zorzi ha dichiarato che dovrà fare una scelta: dovrà decidere se far diventare il suo orientamento sessuale una parte del suo lavoro in tv oppure no. Ha annunciato il suo esordio da conduttore ma se continuerà a perdere consensi, allora sì che sarà un problema, non solo per lui ma anche per Mediaset.