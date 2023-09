Giaele De Donà, la replica alle critiche di Signorini: “Ci sono stati momenti in cui si è esagerato”

Dopo Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi e tanti altri ex gieffini della scorsa edizione del GF Vip, anche Giaele De Donà ha voluto commentare le recenti dichiarazioni di Alfonso Signorini. Recentemente intervistata a Novella, la donna ha voluto replicare alle parole del chiacchierato conduttore.

“Ci sono stati momenti in cui si è esagerato” – Prima dell’inizio di quest’ultima e nuova edizione del Grande Fratello, Signorini è stato ospite a Verissimo. Nel corso dell’intervista nel salottino televisivo di Silvia Toffanin, ha così parlato del cast della scorsa edizione del reality:

“L’anno scorso abbiamo sbagliato il cast del Grande Fratello. Non siamo perfetti, ci siamo assunti le nostre responsabilità. Molte persone lo scorso anno mi hanno profondamente deluso nel corso del programma. Ho vissuto disagio durante le dirette, c’è stata volgarità espressiva e negli atteggiamenti”.

La De Donà ha avuto di ridire su quanto dichiarato dal giornalista. Nel corso dell’intervista a Novella, l’ex gieffina ha così colto l’occasione per dire la sua e per raccontare il suo punto di vista da una concorrente:

“Ci sono stati momenti in cui si è esagerato, ma direi piuttosto che alcuni concorrenti sono stati troppo esaltati e per questo il risultato è stato deleterio. I blocchi in puntata durante i quali per ore si parlava soltanto di litigi e scontri, dando anche un’immagine distorta a chi stava guardando, non sono stati un bene né per noi né per il pubblico.

Il Gf Vip mi manca tantissimo. È stata una delle esperienze più incredibili della mia vita, ho fatto viaggi, ho visto cose meravigliose, ma quei momenti resteranno indelebili dentro di me. Quando ero nella Casa volevo andare via, adesso che la rivedo ci ritornerei subito.



Questa edizione è molto diversa dalla nostra. I concorrenti sono più tranquilli e tanti di loro devono integrarsi nel gruppo. Nulla di strano, sono sicura che quando meno ce lo aspettiamo ne succederanno di tutti i colori”.