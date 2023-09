Due club italiani su Antonio Conte

Antonio Conte è attualmente un allenatore senza squadra. Dopo l’esperienza non positiva al Tottenham potrebbe cercar fortuna altrove. Su di lui se ne dicono tante ed attualmente più di un club di Serie A potrebbe essere interessato ad un suo ritorno. Maurizio Biscardi, nel corso della trasmissione Il Processo, programma in onda sulla emittente 7 Gold, ha affermato: “Da certi ambienti rossoneri circola la voce che Antonio Conte sia stato contattato dal Milan in caso, naturalmente, di addio di Stefano Pioli”.

Invece Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato, ha commentato così le parole del cronista Maurizio Biscardi: “Non metto in dubbio quanto hai affermato anche perché sei molto informato sulla vicenda. A me risulta che un altro club stia pensando ad Antonio Conte ed è la Roma. Naturalmente non sarebbe una cosa immediata, ma potrebbe essere una ipotesi in futuro qualora José Mourinho, attuale allenatore dei giallorossi, andasse via dalla capitale”.



La Roma che gioca con il 3-5-2 potrebbe essere la squadra ideale per far tornare Conte ad allenare. Dopo le esperienze in Italia con Inter e Juve chissà se l’ex Tottenham accetterà una possibile proposta dei giallorossi.

La squadra della capitale ha raggiunto grandi obiettivi europei con Mou ma in campionato non ha convinto. Quest’anno la società ha fatto grandi investimenti sul mercato e vogliono i risultati. I giallorossi hanno l’obbligo di arrivare in UEFA Champions League anche se l’impresa non sarà affatto semplice. L’Inter sembra destinata a restare tra le prime e la Roma si giocherà un posto in Champions con Napoli, Lazio, Milan e Juve.

Antonio Conte sembra il perfetto erede di Josè Mourinho in caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo. Il Milan invece potrebbe restare anche con Pioli che ha dato nuova vita alla squadra rossonera.