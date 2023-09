Daniele Dal Moro, caos e bestemmie al GF spagnolo: “Spacco tutto”

Anche lontano dall’Italia Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli continuano a finire al centro del gossip. Nell’ultima puntata del Gran Hermano Vip, ovvero la versione spagnola del nostro Grande Fratello Vip, Oriana e l’ex volto di UeD hanno fatto scoppiare il caos sia in studio che in casa.

“Spacco tutto” – Dopo la sua esperienza al GF Vip, la Marzoli ha deciso di prendere parte alla versione spagnola del reality. Molto spesso, nel corso della sua permanenza nella casa, la venezuelana ha manifestata un certo malessere per via della lontananza con Daniele. Proprio per questo il programma ha voluto invitare il ragazzo in studio per poter farlo incontrare con la fidanzata.

Per farla incontrare con Daniele, la produzione e la conduttrice hanno posto una condizione alla Marzoli: “12.000€ in cambio di tre minuti con Daniele. Sono 4.000€ al minuto. 12.000€ del montepremi comune che utilizzerai per riabbracciare il tuo fidanzato“. Una scelta, quella posta a Oriana, che l’ha ovviamente fatta entrare in crisi. Sentendosi in colpa all’idea di sottrarre del montepremi ai suoi compagni, la venezuelana ha rifiutato.

Davanti a questa scena, Daniele ha perso totalmente il controllo. Venuto dall’Italia senza sapere che alla fidanzata avrebbe fatto questa difficile proposta, l’ex tronista si è fatto persino scappare una bestemmia: “Dio c***, spacco tutto, te lo giuro. Non posso tornare a casa con te così, capisci?”.

Da quanto raccontato anche da un attuale gieffino spagnolo, Dal Moro avrebbe continuato anche fuori dallo studio. Appostandosi fuori dalla casa del Gran Hermano Vip, il ragazzo avrebbe addirittura minacciato di chiamare la polizia.