Barbara D’Urso è stata per tantissimi anni una colonna portante di Mediaset. I suoi programmi hanno fatto molteplici ascolti e tanti sono stati i personaggi famosi che hanno preso parte ai suoi salotti pomeridiani.

Dopo la morte di Silvio Berlusconi e con l’organizzazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la nuova stagione, Pier Silvio ha fatto diverse dichiarazioni in presenza della stampa. Tra quelle più rilevanti, l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset. La presentatrice dopo tantissimi anni, è stata sostituita da Myrta Merlino, la giornalista che da dopo l’estate, prenderà ufficialmente il suo posto a Pomeriggio 5.

Tante sono state le reazioni post ufficializzazione della notizia e tra quelle più shock, quella della protagonista, ovvero Barbara. La D’Urso ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram tantissimi articoli di giornali dove veniva raccontato di come è stata mandata via e di quanto questo comportamento avesse inevitabilmente segnato una ferita per lei e per il pubblico sostenitore: “Volevo salutarvi diversamente, ma non sono stata avvertita in tempo”.

Ad ogni modo insieme alla stampa, anche tanti personaggi del mondo dello spettacolo si sono schierati in difesa di Barbara, riconoscendole professionalità e classe. Ma come sempre, se in molti sono fermi all’ammirazione, tanti altri sono altrettanto fermi con le critiche, tra questi Giancarlo Magalli.

La reazione di Magalli all’addio della D’Urso

Durante un’intervista Giancarlo Magalli si è espresso sul modo di fare televisione di Barbara e come spesso accade, durante il suo intervento non è stato lasciato troppo spazio ai filtri: “Quello che faceva lei era il monumento al trash, un modo di fare tv non dico brutto o sbagliato ma estremamente ruffiano, con una grande dose di insincerità“.

Secondo Magalli, Barbara era esagerata in tutto quello che faceva. Sarà che in passato tra i due c’è stato dell’astio? A quanto pare nel lontano 2003 Magalli non la invitò come giudice nel programma “La grande occasione”. Come attenuante Giancarlo ha cosi spiegato: “Era un settore dedicato agli imprenditori, lei che cosa ci entrava?”

Alla luce di tutto questo, bisogna però riconoscere che Barbara, con i suoi modi di fare e con il suo stile travolgente e spesso disarmante, è riuscita in tutti questi anni a portare a Mediaset, grandi risultati e questo a prescindere da qualsiasi decisione, le va riconosciuto.