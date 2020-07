Gianluca Vacchi, ecco le foto da giovane dell’icona social

Gianluca Vacchi, re dei social e icona di stile, appare in una foto da giovane, ben diverso da come si presenta ora.

Gianluca Vacchi, icona di stile, ormai si è affermato sui social network dove conta più di 16 milioni di follower. Nato a Bologna nel 1967, è laureato in economia e commercio e ha lavorato nell’azienda di famiglia fino ai 29 anni prima di dedicarsi ad altro e affermarsi sui social.

Nel corso degli anni, l’imprenditore ha acquistato partecipazioni in diversi gruppi prima di lanciare il suo marchio “GV” (sue iniziali) che produce gioielli, magliette ed emoji. Tuttavia, Gianluca Vacchi deve la sua fortuna ai social network, dove immortala momenti di vita quotidiana e tra una festa e l’altra, accerchiato da belle ragazze e ragazzi, fa sognare i suoi follower. L’uomo si dedica anche alla musica.

Il suo stile di vita, infatti, è stato molto criticato ed è stato accusato più volte di sbeffeggiare chi purtroppo non ha avuto la sua fortuna. L’imprenditore, d’altro canto, non ha mai ascoltato queste voci e ha continuato dritto per la sua strada. La sua fidanzata, Sharon Fonseca, ora è in dolce attesa e l’annuncio ha totalizzato più di 2 milioni di visualizzazioni.

GIANLUCA VACCHI IN UNA VECCHIA FOTO – Com’era Gianluca Vacchi da giovane? Sicuramente diverso da come appare ora, pieno di tatuaggi e uno stile inconfondibile. Oggi il 52 enne appare più in forma che mai ma alcune foto dimostrano che da ragazzo era totalmente diverso e sicuramente con un look più sobrio.

