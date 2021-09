Giulia De Lellis incanta nuovamente al festival di Venezia

Si è concluso da poco la 78° edizione della Mostra del cinema di Venezia. L’11 settembre c’è stata l’ultima sera con la quale si è chiuso il festival. Il “Leone d’oro” per il miglior film è stato assegnato alla regista francese Audrey Diwan,con la sua pellicola “L’événement”. Come ogni anno sono tantissimi i vip presenti alla rassegna lagunare, italiani e stranieri: Lino Banfi, Gianni Morandi, Ben Affleck e Jennifer Lopez, e molti altri.

Presente anche per la seconda volta di fila, la nota influncere italiana Giulia De Lellis con il suo nuovo fidanzato. Inzialmente la sua partecipazione non era prevista, come affermato da lei stessa, salvo poi ripensarci. Infatti la si è vista sfilare sul red carpet assieme al suo nuovo compagno Carlo Gussalli Beretta, entrambi molto eleganti ed abbinati con abiti dello stesso colore.

Lo scorso anno la De Lellis esordì con un suntuoso abito lilla, made in Italy, il quale riscontrò molto successo. Quest’anno invece, ha scelto un colore classico, ma allo stesso tempo sempre elegante e definito dalla stilista Chanel di bellezza assoluta: il nero. Ed anche per questa edizione, l’abito della 25enne romana ha riscosso molto successo, accentuando molto la bellezza della modella.

Anche per l’occorrenza ha scelto vestiti e accessori, rigorosamente prodotti in italia. L’abito nero che spiccava per le maniche a palloncino con una serie di piccole rouches su ambo i lati, portava la firma di “Alessandra Rich”. L’ex concorrente di “Uomini e Donne”, ha abbinato il tutto con un paio di sandali neri, firmati Renè Caovilla, brand italiano con sede proprio a Venezia. Infine si è decorata con accessori e gioielli argenati Damiani, in modo da abbinarsi con la cintura.

L’accompagnatore è stato Carlo Gussalli Beretta,cioè l’unico figlio di Pietro Gussalli Beretta, quindicesima generazione dell’omonima industria delle armi. Anche per lui, non sono mancati i complimenti per il suo stile, grazie al suo abito nero, accompagnato da un papillon e una fascia nera in vita. Disponibili qui le foto.