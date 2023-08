Giulia Salemi, conduttrice di Ex On The Beach assieme a Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli prenderanno il posto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nella conduzione di Ex On The Beach

Buone notizie per i fan della coppia Prelemi: Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, infatti, sono pronti per la prima esperienza di coppia in televisione. I due si sono conosciuti all’interno della casa del GFVip e non si sono mai lasciati, nonostante alti e bassi. Ora stanno per approdare nella nuova edizione di Ex On The Beach.

Nuova esperienza televisiva

TvBlog in queste ore ha lanciato la notizia facendo tirare un sospiro di sollievo ai fan della coppia Prelemi. I due, infatti, sono pronti per condurre la nuova edizione di Ex On The Beach, show di MTV, al posto di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Nei prossimi mesi, dunque, i fan li ritroveranno sul piccolo schermo, precisamente su Paramount+.

Nel tempo, entrambi hanno avuto modo di lavorare in televisione ma mai insieme e mai come una coppia. Lui, volto fisso a Domenica In, lei portavoce dei social network nello studio del GF Vip 7.

Ex On The Beach è stato inaugurato in Italia dapprima da Elettra Lamborghini e successivamente da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez nelle edizioni 2020 e 2021. Ora tocca a Giulia e Pierpaolo guidare i single alla ricerca dell’amore nel reality show.

Come funziona il programma? Per chi non lo avesse mai visto, ecco un breve riassunto: alcuni partecipanti single vivono un percorso in un luogo esotico e hanno la possibilità di trovare la dolce metà. Allo stesso tempo, successivamente, in quella stessa località arrivano i loro ex, i quali hanno lo scopo di rovinare il loro progetto.