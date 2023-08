Valentina Ferragni, prima foto di coppia con Matteo Napoletano: replica agli hater

Dopo settimane di silenzi e voci sempre più insistenti, Valentina Ferragni ha ufficializzato la sua storia d’amore con Matteo Napoletano. Di questo ragazzo non si sa molto ma quello che balza all’occhio è sicuramente la differenza di età. Matteo, infatti, ha 22 anni mentre la Ferragni 30.

Prima foto di coppia sui social

I due stanno trascorrendo una meravigliosa vacanza ai Caraibi e con l’occasione la sorella di Chiara ha voluto pubblicare la prima foto di coppia. Valentina ha scherzato molto sulla differenza di età, segno che a lei non importa proprio nulla: “Young (or should I say younger?), wild & free” – “Giovane (o dovrei dire più giovane?), selvaggio e libero”.

A corredo di questa divertente didascalia, una dolcissima foto con il suo nuovo fidanzato. Tanti i commenti, soprattutto quelli delle sorelle Chiara e Francesca. “E i paparazzi muti” ha commentato Francesca, più dolce Chiara: “Felicissima per voi. Meriti di sentirti così sorellina”. Non è mancato nemmeno il commento di mamma Marina: “Siete stupendi! A voi dedico questo bellissimo pensiero di Emily Brontë. Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa”.

Valentina zittisce gli hater

Non è tutto rose e fiori per la Ferragni, la quale ha risposto e zittito un hater. Nello specifico, un utente sui social le ha chiesto se avesse mai lavorato in vita sua, ma la risposta di Valentina non si è fatta attendere: “Sì, dal 2015 che mi sono laureata lavoro e faccio un lavoro che mi piace tanto e pensa un po’ che magia, pago pure tutti gli anni le tasse allo Stato! Grazie per l’interesse”.

Anche Luca Vezil di nuovo innamorato

Dopo ben 9 anni di relazione, Valentina e Luca Vezil si sono lasciati e, adesso, hanno entrambi ritrovato l’amore. La Ferragni con Matteo Napoletano, mentre Luca con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Virginia Stablum.