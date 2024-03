Giulia Salemi, la verità sulla sua storia con Pierpaolo: “Nonostante alti e bassi siamo ancora qua”

Nonostante i diversi rumor che vedevano finita la loro love-story, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli hanno recentemente festeggiato il loro terzo anniversario. In occasione di questo romantico evento, l’influencer italo-persiana ha pubblicato un video su TikTok in cui ha deciso di raccontare la sua storia ai suoi fan.

“Nonostante alti e bassi siamo ancora qua” – Come spiegato dalla stessa Giulia nel suo ultimo filmato pubblicato su TikTok, il terzo anniversario con Pretelli, in realtà, è il 26 dicembre. Il 26 dicembre del 2020, infatti, è stato il giorno in cui i Prelemi si sono dati il loro primo bacio. Il 2 marzo, invece, è il giorno in cui Pierpaolo è uscito dalla casa del GF Vip e ha riabbracciato la sua Giulia, uscita prima di lui.

“Alla fine abbiamo scelto il 26 dicembre anche se è il giorno dopo Natale, però Pier ha scelto quello, mentre io volevo tenere il 2 marzo”, ha così raccontato l’ex gieffina. La ragazza ha poi raccontato le sensazioni e le emozioni provate nel poter riabbracciare nuovamente il suo fidanzato, finalmente lontani dalle telecamere.

Tirando le somme, quindi, Giulia si è detta felice della sua storia d’amore con Pretelli nonostante gli alti e bassi vissuti in questi tre anni:

“Insomma il lieto fine qual è? Che dopo tre anni nonostante alti e bassi siamo ancora qua, come succede nella vita di tutti quanti e di tutti i giorni. Ho capito che la coppia perfetta non esiste, esiste costruire la propria perfezione in corso d’opera e il proprio equilibrio. Non demoralizzatevi mai perché anche io ho passato anni da single fino a trovare il vero amore e quando ti capita davanti capisci che non potevi fare scelta migliore. Pierpaolo mi ha fatto diventare una donna e una persona migliore. Ci siamo compensati, però sono qui per ricordarvi che non è tutto oro quel che luccica, perché vi sarete accorti che in questi tre anni ci siamo anche allontanati, ma non è mai mancato il rispetto, non ci siamo mai detti cose pubblicamente contro”.