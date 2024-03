Inter, occhio a Dumfries: l’olandese sul taccuino del Manchester United

Arrivato nell’estate del 2019, Aaron Wan Bissaka, fu pagato dai Red Devils per un cifra intorno ai 45 milioni di sterline più qualche bonus, che in euro corrisponde alla cifra dei 50 milioni. In quasi 5 stagioni il terzino anglo-congoloese ha giocato ben 177partite con la maglia dello United, mettendo a segno 2 reti e servendo 13 assist. Lo scorso 4 gennaio si era attivata la clausola contrattuale che prevedeva un rinnovo automatico per il difensore, il quale rimarra per un altro anno.

Nonostante ciò, si presume che questi, saranno gli ultimi 18 mesi di permanenza di Wan Bissaka, visto che le trattative per l’ulteriore rinnovo sembrano essersi bloccate, e diffcilmente potranno riprendere. Per questo motivo la dirigenza del club inglese è gia al lavoro per programmare l’acquisto di un nuovo terzino destro.

Secondo le informazioni rilasciate dal giornalista Rudy Galetti, assicura che il Manchester United sta stringendo l’assedio di un Jeremie Frimpong (23 anni) che sta brillando al Bayer Leverkusen. In un’operazione di circa 40 milioni di euro, l’allievo di Xabi Alonso è un desiderio comune con l’Arsenal e il Real Madrid, per questo motivo l’operazione non è affatto facile.

L’eventuale alternativa risidierebbe in un altro esterno olandese, in forza all’Inter: Denzel Dumfries. L’ex PSV è in scadenza nel 2025 (come Wan Bissaka), ed in queste ultime partite è scivolata indetro nelle gerarchie di Inzaghi, preferendogli spesso il veterano Mattia Darmian.

Per questo motivo, il club di Manchester ci aveva già provata nella sessione invernale in un eventuale scambio tra i due calciatori in questione, ma l’Inter aveva risposto in maniera negativa. L’Inter però, ha già avviato una trattativa per rinnovare il contratto a Dumfries: anche in questo caso, per i Red Devils non sarà di certo una passeggiata per otteere il trasferimento del calciatore nerazzurro.