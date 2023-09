Giulia Salemi, sul red carpet del Festival di Venezia: pioggia di critiche per l’abito

A sfilare sul red carpet dell’ottantesima edizione della Mostra del cinema di Venezia sono stati anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. L’influencer italo-siriana è subito finita al centro delle critiche per via dell’abito scelto per l’occasione.

PIOGGIA DI CRITICHE PER L’ABITO – Nella giornata di giovedì 31 agosto a prendere parte al festival sono stati anche Pierpaolo e l’influencer. Durante la serata l’amata coppia è giunta sul prestigioso tappeto rosso, dove Pretelli ha sfoggiato uno smoking sobrio, classico per l’occasione.

Dal canto suo, la Salemi ha deciso di “esagerare” e quest’anno ha voluto optare per un look scintillante. La ragazza, infatti, ha sfoggiato un abito in tulle bianco decorato con specchietti e cristallini ricamati. A completare il tutto è stato mantello in pomposo taffettà bianco dall’effetto “meringa”. Quest’anno l’ex volto del GF Vip si è affidata all’Atelier Emé.

Diverse riviste di moda hanno bocciato la scelta di Giulia, criticando duramente l’abito scelto per sfilare sul red carpet. Tra le tante critiche che la coppia ha ricevuto, una delle più dure è stata quella del Corriere della Sera che ha così commentato:

“Mi raccomando” deve aver detto Giulia a Pier Paolo “facciamo un Red carpet disinvolto”. Ma la tentazione della posa divistica ha preso il sopravvento e anche la cappa nuvola meringa con guanto candido fagocitano un po’ tutto”.

Ovviamente non sono mancate le solite polemiche sui social per la presenza di influencer e personaggi noti che non fanno parte del mondo del cinema. Come è oramai noto da anni, le star del web vengono invitate per sponsorizzare brand e marchi.