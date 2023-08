Giulio Raselli, smentisce la sua presenza su OnlyFans: “Mai ci sarò”

Negli ultimi tempi sono stati tanti i volti noti del piccolo schermo e dei social che sono sbarcati su OnlyFans. Tra i tanti nomi emersi negli ultimi tempi ci sono stati vari ex protagonisti di Uomini e Donne tra cui Giulio Raselli. Recentemente, però, l’ex tronista ha deciso di intervenire per smentire questa notizia.

“Non ci sarò mai” – A sbarcare sulla nota e chiacchieratissima piattaforma per adulti è stato prima Lucas Perracchi, ex volto di UeD ed ex fidanzato di Mercedesz Henger. Successivamente è stato il turno di Matteo Fioravanti e Joele Milan. Nelle ultime settimane, inoltre, si era vociferato che anche Raselli avesse seguito l’esempio dei suoi ex colleghi di Uomini e Donne.

Durante il mese scorso, Giulio ha annunciato, attraverso le IG Stories, di aver creato un profilo su OnlyFans. Single da diverso tempo, il ragazzo aveva condiviso uno scatto in cui aveva scritto: “Pensavo non facesse per me e di non aprirlo mai nella vita. Le cose cambiano. Clicca e divertiti”. Un dettaglio, però, ha iniziato a far insospettire gli utenti del web.

A corredo di questa foto c’era anche un link che non portava sulla piattaforma, su una pubblicità. Nei giorni scorsi, i follower di Giulio Raselli hanno scoperto la verità: era tutto uno scherzo. A rivelarlo è stato proprio l’ex tronista che, sempre attraverso le storie di Instagram, ha smentito i recenti rumors:

“Buongiorno, visti i continui messaggi in direct da gente che mi chiede foto intime e articoli dove si dice che io sia sbarcato sulla piattaforma 0nlyfans, mi tocca smentire ovviamente in maniera simpatica tutte queste voci. Non sono su 0nlyfans e mai ci sarò per il puro e semplice motivo che non rispecchierebbe il mio modo essere per vari motivi che non sto qua a elencare. Nonostante nutra grande rispetto per le persone che hanno deciso di condividere le loro intimità su questo social. Se mai doveste vedere qualche foto mia intima in giro sarò stato io a mandarla volutamente ma non in cambio di denaro”.