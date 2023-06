Gli arabi fanno ‘tremare’ Napoli: Lozano ha detto sì, nel mirino anche un altro titolarissimo

Anche il Napoli inizia a preoccuparsi dell’avanzata dell’Arabia Saudita. Dopo le offerte folli per diversi calciatori, è ora arrivato anche il turno degli azzurri, con i club arabi che sono pronti ad acquistare Hirving Lozano, attaccante partenopeo. L’offerta che avrebbe già avuto consenso favorevole da parte dell’attaccante, è irrinunciabile e si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro a stagione.

Tuttavia, i tifosi azzurri non devono preoccuparsi solo di Hirving Lozano, il cui addio era ormai già annunciato per via del contratto in scadenza il prossimo anno, ma anche di un altro calciatore. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, due club arabi, l’Al-Ahly e l’Al-Nassr, avrebbero messo nel mirino Stanislav Lobotka, uno dei perni della squadra vincitrice dello Scudetto.

Considerando le cifre che i sauditi hanno a disposizione, sarà difficile trattenere il calciatore. La fonte è autorevole, Fabrizio Romano. In ogni caso il giocatore ha da poco rinnovato il contratto col Napoli.