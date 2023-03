Gomme ‘4 stagioni’, vendite in aumento: perché sono preferite sempre più spesso alle stagionali

Le gomme ‘4 stagioni’ (o ‘4 season’) vengono scelte sempre più spesso dagli automobilisti, italiani e non, per la manutenzione della propria auto. Da diversi anni, ormai, rappresentano un segmento di mercato che fa registrare una crescita costante in termini di vendite, a scapito di altre tipologie di pneumatico (le estive e le invernali). Questo trend può essere spiegato da diversi fattori, a cominciare dalla ricerca di alternative più pratiche ed economiche, specie in virtù dei recenti aumenti dei prezzi al dettaglio delle gomme di ricambio.

In aggiunta, a contribuire ad una maggiore diffusione degli pneumatici ‘4 stagioni’ vi è anche la maggiore possibilità di scelta, dovuta in parte ad una significativa espansione dell’e-commerce. Le aziende del settore sfruttano stabilmente apposite piattaforme online, sia per il B2B che per il B2C, e al contempo si affidano a retailer specializzati come www.euroimportpneumatici.com. Di conseguenza, i consumatori hanno la possibilità di valutare in modo semplice e veloce una vasta gamma di prodotti, senza doversi recare fisicamente da un rivenditore in-shop oppure dal gommista di fiducia. Anche se acquistare gomme per auto online non è ancora un’abitudine così comune, i cataloghi degli e-commerce sono destinatari di un crescente volume di ricerche online. I consumatori sfruttano i negozi digitali per comparare i prezzi e, possibilmente, individuare l’opzione contraddistinta dal miglior rapporto tra qualità e prezzo. Il fattore economico, però, è solo uno degli aspetti che orienta le scelte dei consumatori; di seguito, vediamo quali sono le ragioni del crescente ‘successo’ delle coperture ‘4 season’.

I dati: vendite in crescita anche nel 2022

L’ultimo report commerciale pubblicato dall’ETRMA (l’Associazione europea dei produttori di gomme e pneumatici) fotografa una situazione piuttosto chiara; lo scorso anno, le vendite di pneumatici ‘4 stagioni’ hanno fatto registrare, a livello europeo, una crescita complessiva del 6% rispetto al 2021, nonostante il dato relativo all’ultimo trimestre del 2022 sia stato di segno negativo (-10%). Dal confronto con altre categorie di prodotto emerge un andamento chiaramente in controtendenza; l’anno scorso è stato negativo per tutte le tipologie di pneumatico; si gli estivi che gli invernali sono calati del 6%, contribuendo al complessivo -2% registrato rispetto al 2021 (per quanto riguarda le gomme di ricambio).

In Italia, si registra un trend molto simile; i dati aggiornati al 2021, pubblicati da un articolo online de La Gazzetta dello Sport, riferiscono di vendite quasi raddoppiate (+180%) tra il 2015 e il 2021. Nello stesso arco temporale, le gomme invernali hanno fatto registrare una contrazione del 14%.

I vantaggi degli pneumatici ‘4 stagioni’

La scelta delle gomme ‘4 stagioni’ comporta, in determinate circostante, vantaggi di vario tipo. Il primo è di carattere economico, in quanto consente di evitare l’acquisto di due treni di pneumatici stagionali di ricambio; in altre parole, sul breve periodo, si dimezza la spesa necessaria per equipaggiare il proprio veicolo. In aggiunta, subentra anche un vantaggio pratico, in quanto le gomme ‘4 season’ sono utilizzabili tutto l’anno, anche su strade interessate dall’obbligo di dotazioni invernali. Pertanto, non vi è bisogno di effettuare due cambi gomme all’anno, affidandosi all’officina di fiducia; ciò ha anche un ulteriore risvolto economico, poiché vengono azzerati i costi di un eventuale rimessaggio (presso un gommista specializzato).

In termini di prestazioni, invece, va tenuto conto delle caratteristiche delle gomme ‘4 stagioni’; a differenza di quanto si possa pensare, ne esistono varie tipologie, alcune più affini alle coperture invernali, altre simili a quelle estive ma dotate della tecnologia necessaria per affrontare anche le condizioni che caratterizzano i periodi più freddi dell’anno. Pertanto, gli pneumatici ‘4 stagioni’ vanno scelti in base al contesto di utilizzo, al chilometraggio medio annuo ed alle strade percorse con maggior frequenza.