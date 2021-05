Grande Fratello: genitori bis per una coppia del programma

Sono diventati per la seconda volta genitori una coppia del Grande Fratello. Si tratta di Francesca Rocco e Giovanni Masiero, già genitori della piccola Ginevra, venuta alla luce quattro anni fa. Dopo quattro anni dalla prima cicogna, i due hanno deciso di allargare nuovamente la famiglia. Ad annunciare la nuova nascita è stata proprio la neo mamma.

È NATA BEATRICE – Dopo la loro esperienza televisiva al Grande Fratello, avventura che ha visto nascere il loro amore, i due non si sono più lasciati. Era il lontano 2014, alla conduzione c’era Alessia Marcuzzi, e tra Chicca e Giovanni è scoppiato dopo poco l’amore. Tra i due, però, non è sempre stato tutto rose e fiori.

Come rivelato anche dalla stessa ex gieffina qualche anno fa ai microfoni di Verissimo, tra lei e Giovanni c’è stato un breve periodo di crisi. Il tutto è accaduto dopo la nascita della prima figlia, ma dopo la tempesta è tornato il sole: “Un messaggio positivo per tutte le coppie che stanno affrontando un periodo difficile. Ho parlato di differenze caratteriali che saranno sempre presenti, ma queste differenze so che saranno il nostro punto di forza! Tempo al tempo“.

Dopo il burrascoso periodo, tra i due è tornata la serenità. A dimostrazione di ciò, il 6 maggio 2021 è venuta alla luce Beatrice. Un nome contenente un forte significato: “colei che rende felici, colei che dà beatitudine”.

Ad annunciare la nascita di Beatrice è stata proprio Francesca, condividendo il lieto evento sul suo account Instagram. La neomamma ha postato una foto sui social, uno scatto che vede lei e Giovanni scambiarsi un tenero bacio mentre in mezzo a loro c’è Beatrice.