Grande Fratello Vip, Barbara Alberti confessa: ”Pagata per non fare niente”

Qualche giorno fa Barbara Alberti è stata ospite a La Confessione di Peter Gomez e ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello Vip, condotto come sempre da Alfonso Signorini. Ha infatti sostenuto: “l’idea che ti paghino per non fare niente è inebriante”. Ma vediamo nel dettaglio cos’ha dichiarato.

LE PAROLE DI BARBARA ALBERTI – Barbara Alberti ha infatti confessato: “Grande Fratello Vip? Pagano benissimo. L’idea che ti paghino per non fare niente è inebriante. Non avrei mai osato fare l’Isola dei Famosi, lì c’è una fatica fisica e poi a questa età è meglio non farsi vedere nud0.

”Ma al Grande Fratello sei chiuso in una casa, dove non hai telefono, computer. Non hai comunicazione col mondo, non ti acchiappa nessuno. A casa non ne potevano più di me, avevo avuto un grosso shock, ero stata aggredita e stavo molto male. Là avevo questa idea di protezione. Avevo una casina per conto mio”.

E ancora: “Se le telecamere sono invadenti? Te ne dimentichi subito. Dopo un giorno le telecamere non esistono più. Infatti fai delle figuracce… Un giorno stavamo facendo un pettegolezzo tremendo e ad un certo punto ho detto ‘ ci sono le telecamere’. Non l’hanno neanche mandato in onda, per fortuna”.

E se Barbara Alberti ricorda con piacere l’esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, altri vip non credono che sia una cosa positiva venir pagati per non fare niente in cambio della propria permanenza in una Casa ed infatti hanno detto no. Fra loro ci sono Walter Zenga, Totò Schillaci, Jerry Calà, Anna Oxa, Gabriel Garko e Francesco Baccini.