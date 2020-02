Grande Fratello Vip, cosa è successo realmente tra Adriana e Zequila? La Volpe sbotta: “Zequila mi fai proprio schifo”

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, è stata all’insegna degli scontri. Protagonista indiscusso è stato Antonio Zequila che con alcune sue dichiarazioni ha fatto infuriare Adriana Volpe, un’altra concorrente del programma.

COSA C’È STATO TRA I DUE? – A far infuriare la conduttrice sarebbero state alcune dichiarazioni di Antonio. Er mutanda, infatti, durante la settimana ha più volte raccontato ad Andrea Denver di aver avuto una storia con la Volpe. Subito è arrivata la smentita di Adriana che ha subito spiegato come sono andate realmente le cose. La gieffina ha quindi raccontato di aver incontrato Zequila quando lei aveva diciotto anni a una festa, ma non è successo nulla. Durante il filmato che Signorini ha mostrato ai concorrenti, sono state forti le parole che la donna ha utilizzato in quest’ultima settimana. “Antonio Zequila mi fai proprio schifo”, così ha affermato la Volpe nel confessionale confessionale.

“Mi sono anche trattenuta” – Non appena il filmato si è concluso, Adriana ha subito voluto prendere la parola. “Posso aggiunger altro, mi sono anche trattenuta. Intanto vantarsi di una cosa finta è come creare una bacheca con finti trofei di caccia. Significa utilizzare le donne, in questo caso la sottoscritta e mi sento offesa, come un bollino”, ha ammesso la concorrente. La Volpe ha poi voluto rivelare una cosa sconcertante che riguarda proprio Antonio: “Avere delle foto con personaggi dove tu fai intendere di avere delle storie ma non le hai avute è un grandissimo scivolone”. Zequila, però, ha provato a difendersi, ribadendo più volte di non aver affatto mentito: “Io non posso passare come una persona bugiarda, non ho detto niente a Denver”. Messo sotto pressione dal conduttore, però, Zequila ha confessato: “Non ho avuto una storia, ho sbagliato. Però ci siamo visti a bere un caffè”.