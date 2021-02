Grande Fratello Vip, Ivana Icardi annuncia: ”Sono incinta”, svelato il sesso e il nome del nascituro

Ad annunciarlo è stata proprio lei, Ivana Icardi, con un post pubblicato su Instagram. La donna è incinta e aspetta una bambina, nata dall’amore per Hugo Sierra. I due stanno insieme da meno di un anno, ma sono molto vicini e si amano tanto.

Ivana Icardi è nota in Italia non solo per essere la sorella del calciatore Mauro Icardi, ma anche per aver partecipato al Grande Fratello Nip. E’ stata inoltre ospite più volte nei salotti di Barbara D’Urso.

Hugo Sierra, invece, è un ex calciatore di basket uruguaiano. Ivana, prima di incontrare Sierra, aveva avuto una relazione con Luifa Galesio. L’amore con Sierra è nato in un reality show, adesso i due sono molto uniti e stanno per diventare genitori.

LE PAROLE DELLA COGNATA WANDA NARA – Anche Wanda Nara ha parlato sulla questione dichiarando: “Adesso gli amori della mia vita sono diventati due”.

Ivana ha anche pubblicato una foto nella quale appaiono felici mentre si baciano e in mano stringe un’ecografia. La foto in versione bianca e nera è stata pubblicata anche dal suo compagno Hugo, con la scritta: “Benvenuta alla nostra GIORGIA”. Per vedere la foto clicca qui.