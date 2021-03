Grande Fratello Vip: l’umiliazione di Maria Teresa Ruta alla fidanzata di Amedeo Goria

Alcuni giorni fa su Novella 2000 hanno parlato della nuova fiamma di Amedeo Goria. La ragazza ha rilasciato una lunga intervista nella quale ha parlato del sentimento che la lega all’ex marito di Maria Teresa Ruta. Quest’ultima, ospite a Pomeriggio Cinque, si è confrontata con il nuovo amore di Amedeo Goria.

In quell’occasione la donna ha fatto notare le sue perplessità circa la giovane sostenendo: “Io non ti conosco per nulla…Per me sei una delle tante ragazze che ho conosciuto al fianco di Goria…”. E ancora: “Se sei alla ricerca di popolarità non farlo sulla pelle del padre dei miei figli…”.

LA SPERANZA DELL’EX GIEFFINA – Durante l’intervista Maria Teresa Ruta ha dichiarato che spera che l’ex marito trovi la donna giusta per lui. Proprio come lei è riuscita a fare con il suo compagno Roberto. “Non ho nulla contro questa ragazza…Barbara te lo dico…Spero vivamente che Amedeo possa trovare una quadra nella sua vita come è successo a me…”.

LE PAROLE DI ROBERTO ALESSI A MARIA TERESA RUTA – Roberto Alessi, ospite anch’egli da Barbara D’Urso nel programma Pomeriggio Cinque, ha ritenuto che l’ex concorrente del Gf Vip sia stata poco delicata nei confronti di Amedeo Goria.

“Non è carino che tu dica che è una delle tante…Ringrazia che il padre dei tuoi figli non viva nella solitudine…”, ha specificato il giornalista noto. La donna però ha ribadito di essere stata solamente fraintesa.