Harrison Ford ha partecipato alla sessantanovesima edizione del Taormina Film Fest. Nell’occasione è stata presentata l’anteprima italiana del suo ultimo film: Indiana Jones e il Quadrante del Destino. Durante la conferenza stampa, l’attore ha risposto ad alcune domande dei presenti. Tra questi anche Marina Di Guardo, scrittrice e mamma di Chiara Ferragni.

Un incontro speciale

La scrittrice per celebrare l’incontro ha condiviso un post con la seguente descrizione: “Un’esperienza davvero indimenticabile per chi come me ha adorato fin da ragazzina questi film”. Tuttavia, a far notizia non è l’intervista fatta all’attore quanto le voci che sono trapelate in questi giorni.

Stando ad alcune voci, pare che l’attore sia rimasto piacevolmente colpito dal fascino di Marina Di Guardo. Dagospia avrebbe poi lanciato la notizia secondo la quale Harrison Ford sarebbe rimasto letteralmente folgorato dalla scrittrice.

L’indiscrezione sarebbe poi arrivata direttamente a Marina, la quale ha commentato ironicamente: “Magari!”. Anche le figlie hanno scherzato con la mamma commentando l’incontro. Francesca Ferragni, ad esempio, ha scritto: “Harrison ha fatto di proposito il film e la premiere in Sicilia così poteva conoscere la Marina”.

Chiara Ferragni, invece, si è limitata a pubblicare tanti cuori e alcune emoji divertite. Insomma, “il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco” disse Doctor Strange in uno dei noti film della Marvel.