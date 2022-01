Hilary Duff ricorda i paragoni con Lizzie McGuire durante l’adolescenza

Hilary Duff è diventata famosa nei primi anni 2000 grazie alla serie televisiva Lizzie McGuire di Disney Channel. Nella serie, andata in onda dal 2001 al 2004, l’attrice interpretava la protagonista, Lizzie.

Nonostante l’enorme successo del programma sia stato ciò che ha reso possibile l’ascesa nel mondo di Hollywood di Hilary Duff, l’attrice ricorda quel periodo con un mix di nostalgia e frustrazione.

Infatti, in una nuova intervista con Bustle, l’attrice ha dichiarato che ancora oggi le persone non riescono a scinderla dal personaggio interpretato nella serie Disney. La Duff ha rivelato che all’inizio del programma, data la sua giovane età, si riconosceva totalmente nel personaggio. Col passare degli anni però questa identificazione si è trasformata in frustrazione.

La dichiarazione di Hilary Duff a Bustle:

“Volevo solo che mi vedessero per quella che ero, non un personaggio immaginario. Volevo essere vista oltre al personaggio. All’età di 18 anni non ce la facevo più e non volevo nemmeno sentire più il nome ‘Lizzie McGuire’. Anche ai casting venivo rifiutata perché tutti mi vedevano ancora come Lizzie McGuire.”

Nonostante ciò col passare degli anni la Duff è riuscita ad emergere come attrice e cantante, dedicandosi anche a progetti più maturi come la serie televisiva Younger, conclusasi da poco.

Inoltre Hilary Duff ha rivelato di avere un posto speciale nel suo cuore per Lizzie McGuire:

“Nel corso della mia carriera ho sempre pensato a Lizzie. C’è una sottile linea di confine tra me e lei e credo che per il mondo siamo ancora unite e lo saremo per sempre. Ormai l’ho accettato e mi sento serena. Ho aspirazioni e visioni diverse per la mia carriera ma so che è parte di me. Ora la adoro e penso che sia un gran personaggio. All’epoca rese molte persone felici.”

Al momento Hilary Duff è tra i protagonisti della serie How I Met Your Father, spin-off sequel di How I Met Your Mother. La serie va in onda su Hulu negli Stati Uniti mentre in Italia è ancora inedita.