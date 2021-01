I “Teletubbies” autori di un furto di un carrello elevatore (VIDEO)

Dalle telecamere di sicurezza che riprendono un piazzale, di notte, improvvisamente si avvista un’autovettura che si appresta a entrarvi. Dal veicolo scendono quattro persone tutte con vestiti colorati. In realtà, non indossano dei vestiti, bensì delle vere e proprie tute di travestimento dei Teletubbies, noto cartone animato per bambini.

I quattro componenti della “banda”, dopo essere scesi dall’auto, occupano il centro del piazzale e si accingono a eseguire uno scoordinato balletto con fare maldestro tanto che due di loro, per la precisione Lala e Po, si scontrano provocando la caduta di uno dei due, mentre, gli altri due, escono dall’inquadratura, per poi essere seguiti dagli altri.

Dopo qualche secondo si rivedono tutti e quattro a bordo, però, di un’altra vettura, vale a dire un carrello elevatore. Due di loro siedono al suo interno e gli altri due sono in piedi nella parte posteriore del veicolo. Lo show non è però finito. Tutti e quattro scendono dal carrello e prendendosi per mano fanno qualche giro intorno allo stesso per poi dividersi tra le due vetture.

Tinky Winki e Po salgono a bordo del mezzo appena sottratto e Lala e Dixie riprendono il controllo della vettura che hanno utilizzato per raggiungere il luogo del colpo. Con una veloce manovra i due veicoli lasciano il piazzale, non prima di aver fatto un ultimo saluto alla telecamera di videosorveglianza.

Si tratta di una vicenda accaduta lo scorso agosto, ma tornata nelle ultime ore all’attenzione della cronaca nel consueto ripasso delle notizie e delle vicissitudini più strambe di questo 2020 appena concluso. Ecco il video di quanto appena esposto: