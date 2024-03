Icardi al Napoli, Cammaroto: “ADL lo apprezza, la condizione per vestire la maglia azzurra”

Nel suo editoriale per il portale NapoliMagazine.com, l’esperto di mercato Emanuele Cammaroto ha parlato del Napoli e del possibile sostituto di Victor Osimhen, il quale potrebbe andare via al termine della stagione anche per via della clausola rescissoria presente nel suo contratto.

“Intanto è partita la “caccia” al dopo-Osimhen in un reparto nel quale in realtà il Napoli prenderà due attaccanti importanti, perché oltre al nigeriano partirà pure Simeone e verrà sacrificato anche Raspadori che non trova spazio e viene corteggiato dalla Juve”.

Tra i nomi accostati al Napoli anche Mauro Icardi, il quale, però, dovrebbe riconsiderare il suo stipendio per approdare alla corte del presidente Aurelio De Laurentiis: “E’ stato accostato al Napoli, invece, Icardi che vuole tornare in Italia: il Napoli lo apprezza e lo considera ancora un goleador importante ma non gli darebbe mai i 10 milioni che percepisce al Galatasaray e neanche la metà”.

MAURO ICARDI AL NAPOLI, LA CONDIZIONE E’ LA RIDUZIONE DELL’ONEROSO INGAGGIO

“Icardi dovrebbe abbattersi l’ingaggio del 60%, altrimenti non ci sono margini di trattativa con i partenopei. E’ una pista suggestiva da escludere sicuramente in un caso: se dovesse arrivare in panchina Conte, non prenderebbe nemmeno in considerazione l’eventualità di riavere Maurito, da lui subito epurato nella sua passata esperienza di tecnico all’Inter”, ha concluso Cammaroto sul portale NapoliMagazine.com.