Kim potrebbe tornare in Serie A: ecco dove

La possibilità che Kim lasci il Bayern Monaco nella prossima stagione sembra essere sul tavolo, con l’Inter che sta valutando di assicurarsi il giocatore in prestito dalla squadra bavarese.

Questa notizia è stata diffusa dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che evidenzia come il caso Acerbi e il rendimento leggermente in calo di De Vrij abbiano spinto l’Inter a riflettere sul futuro della propria difesa.

Kim all’Inter?

Tra i nomi che stuzzicano maggiormente la dirigenza nerazzurra, quello di Kim emerge in primo piano. Nonostante il Bayern abbia versato 50 milioni per il suo acquisto solo un anno fa, il fatto che il calciatore coreano abbia spesso perso la maglia da titolare nel corso dell’ultima stagione fa pensare a una possibile separazione.

Inoltre, l’incertezza legata alla scelta del nuovo allenatore aggiunge un ulteriore elemento di incertezza. Tuttavia, i rapporti positivi tra il Bayern Monaco e l’Inter, confermati dalle recenti operazioni di mercato come Sommer e Pavard, potrebbero aprire la strada a una cessione in prestito di Kim. Questa eventualità sembra essere al centro delle attenzioni dell’Inter, che già in passato ha optato per soluzioni simili, come nel caso di Lukaku due anni fa.