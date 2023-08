Il Napoli su Lindstrom

Manca poco alla fine di questa finestra di calciomercato. Il Napoli non è riuscito a completare la rosa come voleva e c’è ancora qualcosa di irrisolto. Diversi rinnovi non sono arrivati ma fortunatamente c’è ancora tempo per queste trattative. Diversi esuberi non sono andati via come si immaginava e non sono neanche arrivati i calciatori sperati.

La squadra campione d’Italia ha acquistato Natan in difesa dopo i secchi “no” di Danso e Kilman. A centrocampo Demme non è partito ed è sfumato il colpo Gabri Veiga. L’unico acquistato è stato per ora Cajuste che non ha brillato nella prima uscita stagionale. In avanti non è arrivato nessuno ma Lozano ha le valigie pronte e Lindstrom potrebbe essere il prossimo colpo di mercato.

Di un possibile arrivo del danese ne ha parlato anche la Gazzetta dello Sport: “Garcia già dal ritiro lavora anche per adattare Giacomo Raspadori nel ruolo di mezzala, ecco che l’eventuale investimento delle ultime ore del Napoli potrebbe essere dirottato su un altro ruolo. E in questo caso il profilo che piace molto è quello dell’esterno offensivo danese Jesper Lindstrom, classe 2000, che gli azzurri hanno affrontato negli ottavi di Champions con l’Eintracht Francoforte.”

Con gli azzurri in emergenza a centrocampo scalerebbe Raspadori a fare la mezz’ala con grandi qualità offensive. In questo Lindstrom potrebbe giocare sia a destra che a sinistra. Lozano che invece è ormai separata in casa con il Napoli aspetta una nuova esperienza. Occhio però ad un ultimo squillo di mercato degli azzurri, nelle ultime ore hanno preso forma due ipotesi, Lazar Samardzic e Mohamed Simakan.

I tifosi partenopei si affidano al presidente Aurelio De Laurentiis per completare la rosa nel migliori dei modi. Ciò che è certo è che però da campioni d’Italia ci si aspettava qualcosa in più da questo mercato.