Il tatuaggio sopracciglia per sopracciglia perfette

Sei stufa di dover lavorare ogni due o tre giorni di pinze e pinzette, per poter delineare delle sopracciglia che siano per lo meno “normali”.

Alla fine, qualunque sia lo sforzo che andrai a mettere in questo lavoro di sfoltimento, non avrai mai il risultato che desideri, a meno che tu non sia una professionista nel settore. Senza parlare poi di quei “buchetti” che hai nelle sopracciglia, che non sai mai come riempire.

Per te che vuoi sempre sopracciglia perfette e sei stanca di svegliarti ogni mattina per delinearne la forma con il make-up tradizionale, abbiamo il consiglio ideale: il tatuaggio per le sopracciglia.

In questo articolo imparerai tutto ciò che c’è da sapere su questa tecnica, per capire come funziona, per chi è maggiormente indicata e quindi se è un trattamento che fa per te.

A chi serve il tatuaggio alle sopracciglia

Il tatuaggio alle sopracciglia, è un trattamento di trucco semipermanente labbra specifico rivolto a ogni donna che abbia il desiderio di correggere i difetti estetici delle proprie sopracciglia, oppure per chi desidera semplicemente essere sempre precisa e in ordine.

In particolare il microblading è una tecnica utile per riempire le sopracciglia, per abbassare l’arcata, per infoltirle un po’, per migliorare la simmetria e dar loro una forma che sia il più possibile costante e duratura, ma non solo.

Questo trattamento è fondamentale anche per risolvere problemi creati da ferite pregresse o da malattie come l’alopecia: serve infatti per coprire le cicatrici nell’arcata sopraccigliare e per aggiungere peli dove questi hanno smesso di crescere.

Il microblading tende a creare un “effetto camouflage” delle sopracciglia, in modo da poter correggerne così tutti i principali difetti.

Il microblading: cos’è e come funziona

Come abbiamo già detto, il microblading crea un effetto riempimento delle sopracciglia, in modo da renderle più folte e creando ogni tipo di look, sia esso naturale oppure più aggressivo e audace.

Questo trattamento è in grado di disegnare sopracciglia perfette e durature, con una tecnica che è del tutto indolore.

Finora abbiamo usato la parola “tatuaggio”, anche se in realtà il microblading non è un tatuaggio nel vero senso del termine, utilizza solo una tecnica simile. Si inizia pulendo la parte da trattare per poi utilizzare uno specifico macchinario manuale, che non sarà però una macchina per i tatuaggi, ma appunto uno strumento per il microblading.

Ecco perché il risultato viene definito come un tatuaggio semipermanente delle sopracciglia, o dermopigmentazione, che ha lo scopo di dare definizione alla zona, riempiendola e, ove richiesto, modificandone la forma in modo sostanziale.

Anni fa il microblading era una tecnica molto giovane, quindi non era infrequente trovare donne con sopracciglia disegnate nel modo sbagliato o con toni di colore decisamente poco gradevoli.

Ad oggi invece i risultati di questa innovativa tecnica sono molto naturali e ottimi in termini qualitativi, raggiungendo livelli di massima eccellenza. Questo discorso ovviamente è puramente generico, in quanto il risultato dipenderà anche dalle abilità singole del professionista a cui ti andrai a rivolgere.