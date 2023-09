Ilary Blasi, fuori da Mediaset? “Non ho un contratto”

Come già anticipato da Ilary Blasi in una IG Story, la conduttrice ha ricevuto il primo Tapiro d’oro della nuova edizione di Striscia la Notizia. In questa occasione, la donna ha parlato anche della sua situazione a Mediaset, chiarendo così i dubbi nati in questi ultimi mesi.

“Non ho un contratto” – Nel corso della prima puntata di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli ha consegnato il Tapiro d’oro alla Blasy, facendola così raggiungere a quota nove. Davanti a tutto ciò, la conduttrice ha reagito con la sua solita ironia, non mancando di lanciare qualche frecciatina che ovviamente non è sfuggita all’attenzione del popolo dei social.

Staffelli ha poi chiesto a Ilary se fosse stata ‘d’ursizzata‘, riferendosi al fatto che Barbara D’Urso sia stata fatta fuori da Mediaset. Davanti alla curiosità dell’inviato, l’ex moglie di Francesco Totti ha così replicato: “Io in questo periodo vado sempre in letargo”.

Ilary Blasi ha poi aggiunto: “Non so se mi faranno rifare l’Isola dei famosi: le vie del Signore – anzi di Mediaset – sono infinite. Per ora però sono libera, senza un contratto”. Le recenti voci che la vedevano fuori da Mediaset, quindi, non sbagliavano del tutto. Al momento, quindi, la conduttrice non avrebbe alcun progetto lavorativo in cantiere nella rete televisiva di Piersilvio Berlusconi.

Se è sicuro che, almeno per il momento, Barbara D’Urso non tornerà al timone della conduzione di Pomeriggio 5, la stessa cosa non si può dire della Blasi. Non resta altro, quindi, che attendere ulteriori aggiornamenti.