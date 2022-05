Ilary Blasi, sgridata dagli autori dell’Isola dei Famosi: “A volte mi sgridano perché…”

Da alcuni anni al timone della conduzione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è tra le conduttrici italiane più amate del pubblico. Recentemente intervistata, la presentatrice ha parlato della sua avventura del reality, ammettendo di essere stata anche sgridata dagli autori del programma.

“A volte mi sgridano perché…” – Apprezzata dai telespettatori per la sua spontaneità e solarità, la Blasi nel corso della puntata si è resa protagonista di simpatici scivoloni e inaspettate gaffe. Proprio per questo, come ha ammesso la stessa conduttrice a Chi, è stata rimproverata dagli autori dell’Isola dei Famosi:

“A volte gli autori mi sgridano perché le prove sono importanti per in naufraghi, sono una liturgia e dovrei essere meno “caciarona”. Poi, mentre lo show va avanti, magari mi riposo un po’, tanto che Nicola mi dice: ‘Adesso ripeti tutta la spiegazione della prova’”.

Durante le sue recenti interviste, inoltre, Ilary Blasi ha inoltre parlato di Nicola Savino e Vladimir Luxuria, gli attuali opinionisti del reality. È innegabile, infatti, la complicità che si è creata tra di loro:

“In Nicola e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora di cavalcare la situazione”.

Ha parlato anche di Alvin e del loro rapporto. Sul web, infatti, si è vociferato che tra i due non ci sia un buon rapporto. Ilary ha quindi deciso di smentire tali rumors, ammettendo: “Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi, ci conosciamo da 20 anni”.