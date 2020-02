Inter da cannibale anche in coppa: formazione tipo con Lautaro e Eriksen

Dopo la sbornia del derby è già tempo di pensare alla Coppa Italia per gli uomini di Conte che trovano sul loro cammino un Napoli in crisi di identità e risultati. Arrivare alla gara sicuri di uno scontato trionfo non fa per il tecnico salentino che, invece, appare intenzionato a schierare la migliore formazione possibile questa sera. L’idea è chiara: il Napoli resta comunque una squadra pericolosa e darà tutto per andare avanti in Coppa Italia, forse unica soluzione per entrare in una competizione europea.

La formazione migliore per Conte

Ancora out Handanovic, toccherà a Padelli difendere la porta nerazzurra da Insigne e compagni. Il portiere ex Torino è seriamente intenzionato a non ripetere gli errori di domenica sera e vede questa opportunità come il modo migliore per riscattarsi almeno agli occhi dei suoi supporters. In difesa ritorna il baby Bastoni al fianco di Skriniar e De Vrij. In mediana spazio a Biraghi e Moses esterni. Sensi è recuperato e potrà partire dal primo minuto al fianco di uno tra Vecino e Barella.

Christian Eriksen, anch’egli ormai ben calato negli schiemi di Conte, agirà da trequartista alle spalle di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Nessun turno di riposo, dunque, per il gigante belga che ritroverà dopo due giornate di squalifica il suo abituale partner d’attacco. Per il momento sia Sanchez che il giovane Esposito restano svantaggiati rispetto ai loro colleghi di reparto per una maglia da titolare. Se sarà necessario potranno comunque entrare a partita in corso in caso di emergenza.

Napoli sbarazzino alla ricerca dei gol salva-stagione

Dal canto suo, il Napoli cerca nella gara di San Siro una svolta alla propria stagione nata a tutti gli effetti sotto una cattiva stella. Gli uomini di Gattuso sono chiamati a dare prova di sé contro la prima della classe schierando una formazione a trazione anteriore che possa infastidire i nerazzurri e tentare un inaspettato colpaccio.

Largo quindi al tridente d’attacco formato da Callejon, Mertens e Insigne alle cui spalle agiranno i centrocampisti: Elmas, Demme e Fabian Ruiz. In difesa spazio a Maksimovic che andrà a sostituire il senegalese Koulibaly (in odore di cessione al PSG). In porta sarà ballottaggio fino all’ultimo tra Ospina e Meret, con il colombiano in leggero vantaggio sull’ex Udinese.