Inter-Napoli, le probabili formazioni: Calzona punta sull’11 titolare, ancora in panchina l’acquisto da 25 milioni

Domenica 17 marzo 2024 Inter-Napoli scenderanno in campo per il big match di Serie A. Entrambi gli allenatori puntano a schierare la formazione migliore per raggiungere il proprio obiettivo, ovvero quello della vittoria.

Calzona, ancora una volta, punterà sulla formazione titolare. A farne le spese Jesper Lindstrom, il quale non scenderà in campo dal primo minuto. L’acquisto più costoso della stagione 2023/24, quindi, non sarà della partita, almeno dall’inizio.

L’acquisto più costoso della SSC Napoli dell’ultima sessione estiva è infatti ancora un punto interrogativo nonostante le ultime prestazioni in ripresa. Per Calzona ci sono calciatori più pronti.

INTER-NAPOLI ALRE ORE 20.45, LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA PARTITA DI DOMENICA SERA

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martinez

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia