L’Isola dei Famosi è terminata da pochissimo, il reality condotto da Ilary Blasi che prevede la partenza di numerosi naufraghi sull’isola, pronti ad un’avventura esilarante. Quest’anno come lo scorso, hanno partecipato concorrenti singoli ed anche coppie appartenenti al mondo dello spettacolo tra cui Alessandro Cecchi Paone ed il suo fidanzato Simone Antolini.

I due si sono da subito mostrati uniti ed innamorati, ma dopo una prima permanenza sull’isola, hanno deciso di abbandonare il reality. Alessandro ha anche avuto un diverbio con Ilary proprio sul suo abbandono, in quanto dopo essersi lamentato per il trattamento ricevuto dal team dell’Isola, non ha voluto sentire ragioni ed ha deciso di tornare a casa insieme al suo fidanzato.

Ora che le luci dello studio si sono spente, arriva una notizia che ha sconvolto il web: Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini presto sposi. Ma chi sarà la testimone scelta per l’unione?

Ecco chi è la testimone di nozze

A quanto pare il conduttore ha dichiarato che qualora si sposassero in spagna, a fare da testimone di nozze sarà la sua ex moglie, con la quale Alessandro ha ancora un meraviglioso rapporto. Di certo è deciso per un mese estivo, i due puntano a Positano ma anche l’estero per diverse ragioni è un posto preso in considerazione da entrambi.

Per quanto riguarda Melissa, la figlia di Simone, Alessandro ha raccontato del rapporto che ad oggi lo lega alla piccola: “Mi vuole molto bene, e spesso mi chiama zio. Mi piacerebbe adottarla, ma questo è possibile solo se ci sposiamo all’estero”.