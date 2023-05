Isola dei Famosi, Cristina Scuccia conferma la sua storia d’amore: “Basta Ilary con le domande”

Cristina Scuccia ha confermato di avere una relazione ma per il momento non vuole parlarne: a nulla è servita l'insistenza di Ilary Blasi

Cristina Scuccia è una delle protagoniste indiscusse di quest’Isola dei Famosi. L’ex suora, cantante e concorrente di The Voice, pian piano si sta raccontando mantenendo sempre un certo riserbo su alcune questioni, come la sua vita sentimentale. Nel corso dell’ultima diretta, però, la donna ha confermato di avere una relazione.

Relazione top secret

In molti tempo fa avevano parlato di un ipotetico coming out di Cristina, la quale non ha mai specificato se fosse attratta da donne, uomini o entrambi. L’ex suora, infatti, si è sempre salvata in calcio d’angolo ammettendo di “amare le persone”, e così ha fatto anche nel corso dell’ultima diretta, quando ha confessato di avere una persona al suo fianco.

Il pubblico si è particolarmente affezionato a Cristina e Ilary Blasi ha cercato di indagare per saperne di più su questa nuova relazione. La Scuccia ha rivelato di aver conosciuto la sua dolce metà in Spagna: “Questa persona è entrata in punta di piedi, senza giudicarmi per via del mio passato. Spero sia ancora lì ad aspettarmi”.

La conduttrice ha ammesso di essere curiosa e ha continuato a fare altre domande per saperne di più. L’ex suora ha ammesso di aver conosciuto questa persona circa due mesi prima dell’inizio del programma: “È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona”.

Cristina, però, è una persona molto timida e non ama parlare pubblicamente di queste cose, soprattutto sapendo che all’ascolto c’è sua madre, la quale non sapeva nulla: “Qui è difficile mantenere i segreti. Io alla fine non sto facendo niente di male, sto amando. Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande”. Quindi, chi è il nuovo amore di Cristina? Per ora non ci è dato saperlo.