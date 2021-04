Isola Dei Famosi: Giulia Salemi attacca Valentina Persio dopo il litigio con sua madre

Giulia Salemi non è riuscita ad accettare il comportamento che ha avuto Valentina Persia nei confronti di sua madre, Fariba, che sta partecipando all’Isola Dei Famosi.

Giulia ha infatti accusato Valentina di essere stata troppo aggressiva nei confronti di sua madre Fariba. Nell’ultima puntata infatti, Valentina ha attaccato Fariba in quanto si è rifiutata di darle la mano e di salutarla quando è stata costretta a lasciare la Palapa e andare su un’altra isola.

LE PAROLE DI GIULIA SALEMI – Giulia Salemi per rispondere a Valentina ha scritto un post sul suo profilo Twitter con scritto: “Non entro nel merito della questione… ma l’aggressività di questa Valentina Persia è tollerata?”. Il suo post è stato poi condiviso da molte persone e soprattutto ha ricevuto molti like. Sono stati tanti, però, coloro i quali hanno preferito dare ragione a Valentina.

PERCHé C’è RIVALITà TRA FARIBA TEHRANI E VALENTINA PERSIA – Tra Friba e Valentina ci sono state diverse incomprensioni, innanzitutto la persiana aveva confessato a Miryea Stabile di aver sentito alcuni naufraghi che l’avevano definita ”stupida”. Valentina ha ribadito che la Tehrani dice molte cattiverie.

Inoltre la Persia avrebbe dichiarato di non voler più vedere la donna, nemmeno fuori dal contesto televisivo. Per questo Elettra Lamborghini ha attaccato Valentina Persia. Proprio per questo poi quest’ultima ha scelto di non dare la mano alla persiana.