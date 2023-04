Isola dei Famosi, inaspettata decisione di Pier Silvio Berlusconi: all’ultimo minuto elimina dei concorrenti

Dopo quanto accaduto al GF Vip, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire personalmente all’Isola dei Famosi. Da quanto emerso nelle ultime ore sul web, il compagno di Silvia Toffanin avrebbe deciso di modificare il cast all’ultimo minuto.

L’INASPETTATA DECISIONE DI BERLUSCONI – Dopo l’ultima edizione del GF Vip che è spesso finita al centro delle polemiche per i comportamenti volgari di alcuni concorrenti, Pier Silvio ha deciso di prendere in mano le redini dei vari reality Mediaset. Per questo, quindi, l’uomo ha deciso di apportare delle modifiche al cast del reality condotto da Ilary Blasi.

Alla vigilia della partenza per l’Honduras, Berlusconi ha deciso di fare fuori alcuni concorrenti. A svelarlo è stato Alberto Dandolo nella sua rubrica A lume di candela su Dagospia:

“Diversi nomi chiusi sono saltati all’ultimo, due esempi? Il prezzemolino Gianmarco Onestini e l’avvocato Luca Di Carlo, fidanzato della pornostar Cicciolina. E non sarebbero gli unici…”.

Le novità, però, non sono finite. Sempre Dandolo ha svelato che Berlusconi ha deciso di far tornare un noto autore: “Torna Peppi Nocera. Berlusconi non ha avuto una svolta “buonista”, nemmeno “bacchettona”. Come per il reality di Signorini si cerca una linea più frenata, anche per ragioni pubblicitarie…”.

Ad oggi sono solo quattro i nomi che gli autori del reality ha deciso di rendere ufficiali. A partire sicuramente in Honduras saranno Fiore Argento, sorella maggiore della più nota Asia, Alessandro Cecchi Paone con il fidanzato Simone Antolini, e la modella Helena Prestes (ex volto di Pechino Express, compagna di squadra di Nikita Pelizon).