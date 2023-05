Isola dei Famosi, registrato un calo degli ascolti: il reality è stato battuto dalla concorrenza

Al contrario di quanto avvenuto nelle precedenti settimane, l’Isola dei Famosi è stata mandata in onda martedì in prima serata anziché lunedì. A stupire, però, è stato il calo degli ascolti della terza puntata del reality.

DRASTICO CALO DEGLI ASCOLTI – A differenza di quanto avvenuto nelle precedenti edizioni, quest’ultima non sembra appassionare i telespettatori. A dimostrare ciò è stato il calo di ascolti che è stato registrato nelle tre puntate andate in onda.

In occasione della festa del 1° maggio, l’appuntamento settimanale del reality di Ilary Blasi è stato spostato a martedì in prima serata. Da quanto mostrato dai dati, l’ultima puntata è stata la meno vista. Nel dettaglio i telespettatori sono stati 2.300.000 spettatori pari al 17% di share.

Questo risultato fa riflettere, dato che su Rai 1 è stata mandata in onda la replica della fiction Imma Tataranni. Nonostante non sia stata mandata in onda alcun episodio inedito, si è registrato un numero di ascolti pari a 3.340.000 spettatori, ovvero, il 18,4% di share.

Riflettendo su quanto avvenuto per la terza puntata dell’Isola dei Famosi, molto probabilmente Mediaset cercherà di correre ai ripari. A differenza di quanto avvenuto negli anni passati, per questa edizione Pier Silvio Berlusconi ha deciso di intervenire sui contenuti per evitare quanto accaduto con il GF Vip. Che le misure prese dal presidente dell’emittente stiano causando questi deludenti risultati?