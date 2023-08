IV Therapy, la terapia di vitamine che sta spopolando tra i vip: ecco cos’è

La IV Therapy è un trattamento praticato per via endovenosa che apporta vitamine, minerali, oligoelementi ed aminoacidi in voga tra i vip

La IV Therapy è il nuovo trend che va molto di moda tra i vip. Belen Rodriguez, Chiara Ferragni, Tommaso Zorzi, le sorelle Kardashian, sono solo alcuni dei volti noti dello spettacolo che si sottopongono a questa terapia. Vediamo cos’è, benefici e rischi.

Cos’è la IV Therapy e perché i vip ne vanno matti

La IV Therapy o Vitamin Drip è un trattamento a base di vitamine, minerali assunti tramite flebo. Delle vere e proprie sessioni di ricarica che stanno spopolando soprattutto tra i vip. Questa pratica si è diffusa dapprima in America con la complicità di alcuni volti noti come le le sorelle Kardashian, Rihanna e Paris Hilton. Tuttavia, da qualche tempo questa pratica si è diffusa anche in Italia.

In cosa consiste? La IV Therapy è un trattamento infusionale praticato per via endovenosa che apporta al paziente vitamine, minerali, oligoelementi ed aminoacidi con finalità ricostituente e rigenerante. Fa infatti parte della medicina rigenerativa, ma non andremo a perderci nei tecnicismi medici perché non è questa la sede adatta.

Da Belen Rodríguez a Tommaso Zorzi, passando per Chiara Ferragni, sono solo alcuni dei vip nostrani che si sono appassionati a questo tipo di terapia. La differenza con le classiche vitamine assunte per bocca è la seguente: nell’IV Therapy si introducono nell’organismo quantità maggiori di vitamine che bypassano la filtrazione intestinale.

Gli ultimi ad aver parlato di questi nuovi modi di prendersi cura di sé sono stati Melissa Satta e Tommaso Zorzi. Quest’ultimo, nello specifico, aveva fatto preoccupare i fan: “Raga tranquilli non è successo niente, sto facendo una flebo di vitamine: glutatione, omega 3, una bella bomba, dovreste farlo anche voi. In America vanno un sacco ti puliscono un po’ il sangue, ti aiutano”.

Come tutte le terapie, però, esistono dei rischi legati all’incompatibilità, per questo è bene rivolgersi sempre prima al proprio medico o persona esperta nel campo.