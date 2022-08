Jennifer Lopez, già divorzio con Ben Affleck? Le segnalazioni

Proprio nella giornata di ieri vi avevamo parlato delle recenti dichiarazioni del primo marito di Jennifer Lopez, Ojani Noa. L’uomo, infatti, ha sottolineato al Daily Mail che la storia tra la sua ex moglie e Ben Affleck non è destinata a durare. Proprio in queste ore, di fatti, stanno circolando delle voci sull’imminente divorzio tra JLo e l’attore.

Già divorzio?

Sono passate tre settimane dal matrimonio di Jen con Ben a Las Vegas. I due sono partiti per una romantica luna di miele ma sui social sta circolando una voce molto insistente circa l’imminente divorzio.

Fortunatamente per ora si tratta solo di una bufala messa in atto forse da chi non apprezza questa coppia. Jennifer e Ben sono più innamorati che mai, hanno trascorso una perfetta luna di miele a Parigi e i due non potrebbero essere più che felici di aver fatto questo grande passo verso il matrimonio.

Tuttavia, al momento sembrerebbero separati ma solo per questioni lavorative. Ben Affleck è tornato a Los Angeles per sbrigare alcune questioni cinematografiche, mentre la cantante è andata a Capri e continuerà a girare per l’Europa.

“Il tempo che trascorrono lontani l’uno dall’altro rende più bello ritrovarsi. JLo adora il fatto di sapere che suo marito sarà lì per lei, qualunque cosa accada” ha scritto Hollywood Life citando una fonte vicina a Jennifer Lopez. Divorzio scongiurato, nessuna crisi tra i due ma solo tanto amore e tanta voglia di passare la loro vita insieme. Le parole le lasciamo a tutti gli altri.