Uomini e Donne, Ludovica Valli è di nuovo incinta: “Una storia incredibile”

Seconda cicogna in arrivo per Ludovica Valli, ex tronista di Uomini e Donne. Dopo l’arrivo della piccola Anastasia, è tempo di rivivere per la seconda volta le gioie (e i dolori) della gravidanza. La giovane si è lasciata andare su Instagram a delle dolci parole, vediamo cosa ha detto.

Seconda gravidanza

Dunque la piccola Anastasia potrà avere un fratellino o una sorellina. “Una storia incredibile” ha detto Ludovica su Instagram, la quale ha pubblicato un video riassunto di quella che è stata davvero una grande storia.

“Quante cose vorrei dirvi, quante cose vorrei raccontarvi… Magari un giorno troverò il coraggio di parlarvene e spiegarvi di più! Direte voi: “cosa dovrai mai dirci se non che arriverà un fratellino/sorellina per Anastasia?”. Per questo non c’è bisogno che io vi dica nulla, questo video parla da solo. Il mio cuore esplodeva già per la nostra Anastasia, ora non ve lo so spiegare… è un qualcosa di inspiegabile ciò che stiamo provando da tre mesi a questa parte“ ha esordito la giovane sui social.

“Dietro questo pancino, come per il pancino della nostra prima meraviglia Anastasia, c’è una storia incredibile: tante “battaglie”, tantissime lacrime, urla, abbracci forti da toglierci il fiato, poi trasformati nel nostro secondo miracolo. Tutti i bambini sono un miracolo è vero, sono un dono di Dio… sono speciali. Per me Anastasia e bebé2 in arrivo sono veramente MOLTO speciali. Sono speciali per ciò che hanno affrontato prima di venire al mondo. Il destino ha voluto facessero più o meno lo stesso percorso “per arrivare”.

Credo nel destino, credo agli eventi incredibili, credo nei risultati insperati. Con tutti i mesi dell’anno, dopo un periodo storico molto triste, dove la normalità è diventata un difficile traguardo da raggiungere, lei/lui arriverà più o meno nello stesso periodo di Anastasia, pochino prima forse. Non smetterò mai di ripeterlo… CHE FANTASTICA STORIA È LA VITA” ha concluso.

Tanti i commenti di diversi volti dello spettacolo, spiccano tra tutti quelli delle sorelle Beatrice ed Eleonora, super felici di diventare ancora una volta zie.