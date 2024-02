Juventus interessata a Raspadori se parte Chiesa

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Giacomo Raspadori sarebbe considerato un’opzione dalla Juventus nel caso in cui Federico Chiesa dovesse lasciare il club.

In questo scenario, l’attenzione della Juventus sarebbe concentrata su Raspadori come possibile sostituto. Inoltre, si evidenzia che ci sono diversi “sponsor” dell’attaccante azzurro all’interno della Juventus, tra cui Manna e Giuntoli, quest’ultimo noto per aver già acquistato Raspadori ai tempi del Napoli.

Raspadori nel mirino della Juventus

“Un affare con De Laurentiis non sembra facilissimo sulla carta, ma le vie del mercato sono imprevedibili. Soprattutto se la Signora, oltre ai soldi garantiti dal ritorno in Champions, dovesse sfilare al Napoli il biglietto per il Mondiale per club 2025 con conseguente assegno da 50 milioni” si legge sul quotidiano.

Giorni fa, inoltre, si era parlato di un possibile accostamento di Chiesa al Napoli. La notizie non è stata confermata, ma un eventuale mossa dei bianconeri potrebbe aprire uno scenario del tutto nuovo.