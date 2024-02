Chiara Ferragni, stessa mossa social di Belen Rodriguez: “Le persone non abbandonano chi amano”

Al popolo del web non è affatto sfuggito il gesto social fatto da Chiara Ferragni, lo stesso di Belen Rodriguez. Entrambe le donne continuano ad essere al centro del gossip per via della loro vita sentimentale. Se da una parte si parla di una possibile aria di crisi tra l’influencer e Fedez, per la showgirl argentina sembrerebbe archiviata la sua storia d’amore con Elio Lorenzoni.

“Le persone non abbandonano chi amano” – Dopo la bufera scoppiata a causa del cosiddetto pandoro-gate, non sembra che ci sia pace per la Ferragni. Anche la sua vita privata, precisamente il suo matrimonio, è al centro dei pettegolezzi. Si vocifera, infatti, che la sua love-story con Federico sia giunta al capolinea.

Ad essere nel mirino della cronaca rosa è anche la Rodriguez, recentemente avvistata con Bruno Cerella, sua ex fiamma. Inoltre, proprio recentemente la modella si è espressa a favore dell’imprenditrice digitale, prendendo le sue difese viste le dure e pesanti critiche ricevute negli ultimi tempi.

Ad accumunare le due donne è stato il like messo allo stesso post pubblicato su Instagram da Simone Carponi, motivatore astrologico. Nel dettaglio, il post in questione tratta il tema dell’abbandono:

“Il mio terapeuta una volta mi ha detto: “Le persone non abbandonano chi amano, abbandonano chi stanno usando” e questa era tutta la verità di cui avevo bisogno“.

Le mosse compiute da Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono state interpretate dagli utenti come delle frecciatine rivolte a Fedez e Stefano De Martino. Rumor a parte, sia Chiara che Belen non hanno mai parlato apertamente delle loro storie d’amore, confermando o smentendo le ultime voci di corridoio.