Katherine Kelly Lang festeggia 30 anni di Brooke Logan ed è ancora “Beautiful”

Trent’anni non sono pochi e quel ruolo che nelle prime intenzioni degli sceneggiatori di “Beautiful” (“The bold and the beautiful” il titolo originale USA) sarebbe dovuto durare poco più che qualche episodio è finito per diventare il perno dell’intera soap opera. A interpretare la determinata e romantica Brooke Logan la meravigliosa Katherine Kelly Lang, che nel tempo ha sostituito la granitica “Stephanie” quale matriarca della famiglia Forrester.

Del cast originale, quello che iniziò con l’episodio pilota nel lontano marzo ’87, ormai non è rimasto altro che lei e John Mc Cook,interprete dello stilista e fondatore della omonima maison di moda, Erick Forrester. Un segno dell’efficacia professionale e di vero e proprio amore verso il personaggio che l’ha resa famosa in tutto il mondo. Le 8318 puntate andate in onda finora (8095 in Italia) lo rendono uno più longevi della storia della TV. Un traguardo che i suoi creatori festeggiano con vivo orgoglio.

La dolce e risoluta Brooke ha accompagnato le vite di milioni di italiani che seguono le sue gesta fin da quel fatidico 4 giugno 1990, a tre anni dalla “prima” in onda sulla statunitense CBS. Trent’anni che sembrano però non aver lasciato il minimo segno sulla Lang che alla veneranda età di 58 anni sfoggia ancora una forma invidiabile e un viso giovane e fresco. Merito di madre natura o ti un aiutino chirurgico? Difficile saperlo, ma ammirare la splendida Lang nel 2020 vitale come non mai ha sicuramente qualcosa di straordinario.

Non c’è dubbio che il connubio con la soap opera ha regalato una celebrità praticamente universale a Katherine. La madre, attrice anch’essa, e il nonno direttore della fotografia vincitore di un Oscar per “Addio alle armi” nel 1932 di sicuro hanno avuto un forte impatto sulla Lang che ritroviamo, prima di Beautiful, anche nei cast di “Happy Days”, “Magnum P.I.” e “Professione Pericolo”.

Una cosa è certa, trovata o meno la fonte dell'eterna giovinezza Katherine Kelly Lang continuerà a tenerci compagnia ancora per tanto tempo sui piccoli schermi con la sua sognante Brooke. Chissà se il segreto della sua freschezza è da ricercarsi nell'amore di Dominique Zoida di ben 16 anni più giovane di lei. Mistero.